Jeff Bezos trekt 10 miljard uit tegen klimaatverandering

Oprichter Jeff Bezos van internetbedrijf Amazon.com trekt 10 miljard dollar uit om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Hij richt daartoe het Bezos Earth Fund op en begint deze zomer met de uitgifte van subsidies, zei hij in een bericht op Instagram.

"We kunnen de aarde redden", voegde Bezos eraan toe. "Er is collectieve actie nodig van grote bedrijven, kleine bedrijven, nationale staten, organisaties en individuen." De 10 miljard dollar is een begin, zei hij.

Eerder was Amazon bekritiseerd voor de milieukosten die het bedrijf veroorzaakt, vooral met de vele, snelle verzendingen en verspilling van verpakkingen.