Brussel ziet meer openheid bij Facebook-topman

EU-commissaris Věra Jourová (Transparantie en Waarden) ziet een "verschuiving" in het denken van Facebook-topman Mark Zuckerberg over het reguleren van zaken als desinformatie, manipulatie van verkiezingen, toegang tot data en algoritmes. "We zijn het eens dat meer openheid over data en algoritmes nodig is, zodat de maatschappij meer bestand is tegen online manipulatie."