Geen voetgangers of fietsers omgekomen in Helsinki in 2019

In de Finse hoofdstad Helsinki zijn in 2019 geen voetgangers of fietsers omgekomen in het verkeer. Dat is voor het eerst sinds 1960, toen de stad het aantal verkeersdoden ging bijhouden.

De maximumsnelheden zijn sinds de jaren zeventig gestaag verlaagd in Helsinki, een stad met zo'n 650.000 inwoners. In de meeste woonwijken en in het stadscentrum is de snelheidslimiet 30 kilometer per uur. Op grotere stadswegen is de limiet 40 en in buitenwijken 50 kilometer per uur.

In totaal kwamen in 2019 drie weggebruikers om het leven in Helsinki; een automobilist en twee motorrijders. In 1965 kwamen nog 84 mensen om in het verkeer in Helsinki.