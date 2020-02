Nieuwe EU-missie voor toezicht op wapenembargo Libië

Eerder op de dag bleek dat er geen steun is om weer schepen in te zetten voor Operatie Sophia, de huidige EU-missie tegen mensen- en wapensmokkel in de Middellandse Zee. Met name Oostenrijk vreest voor een aanzuigende werking op migranten.

Om die zorgen weg te nemen gaan de marineschepen in de nieuwe missie verder naar het oosten van Libië opereren, weg van de migratieroutes. De schepen worden teruggetrokken als zich een sterke stijging van het aantal migranten over zee voordoet, aldus Schallenberg. "Sophia is geschiedenis. Nu komt er een nieuwe missie in een ander gebied met een duidelijke focus op het wapenembargo."

Minister Stef Blok zei eerder dat Nederland zich "constructief" opstelt over een missie op zee tegen wapensmokkelaars.

De ministers beloofden vorige maand zich in te zetten voor bewaking van het wapenembargo. Ondanks oproepen tot een staakt-het-vuren wordt In Libië nog altijd volop gevochten. Hoe de wapenhandel over land moet worden aangepakt is onduidelijk.