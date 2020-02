Martien R.: 'Politie en justitie zijn slechte verliezers'

Martien R., hoofdverdachte in een omvangrijke strafzaak over onder meer grootschalige handel in drugs en wapens, is maandag fel uitgevallen naar justitie. Hij voelt zich slachtoffer van "stemmingmakerij van de bovenste plank". Het Openbaar Ministerie heeft volgens hem de jacht op hem geopend, nadat hij in 2012 definitief werd vrijgesproken van een liquidatie. Politie en OM tonen zich "slechte verliezers", aldus R.