Beurzen licht vooruit in kalme sessie

De Europese beurzen gingen maandag overwegend licht vooruit. Beleggers namen weinig risico's aangezien Wall Street de hele dag dicht blijft vanwege President's Day. Verder werd gelet op de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China, waar de People's Bank of China verdere steunmaatregelen nam om de economische impact van de virusuitbraak te beperken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 629,79 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 978,21 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was verzekeraar NN Group met een winst van 1,6 procent. Verfconcern AkzoNobel sloot de rij met een verlies van 1,2 procent. Bij de middelgrote bedrijven stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan met een plus van 2,2 procent. Hekkensluiter was apothekersbedrijf Fagron met een min van 5,5 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO.

Vertrek BAM-topman

BAM zakte 2,6 procent. Topman Rob van Wingerden vertrekt aan het einde van zijn huidige termijn medio april bij de bouwer. Volgens BAM is in "goed overleg" besloten dat de topman niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn. Op de lokale markt maakte Tie Kinetix een koerssprong van 15 procent. Het softwarebedrijf verkoopt een bedrijfsonderdeel aan Impartner voor 6 miljoen euro.

De Duitse chemiebedrijven Bayer en BASF verloren 2,4 en 1,3 procent in Frankfurt. Een Amerikaanse jury heeft een schadevergoeding toegekend van 265 miljoen dollar aan een Amerikaanse boer vanwege schade aan zijn fruitbomen door een onkruidverdelgingsmiddel dat is ontwikkeld door Bayer en BASF.

Airbus

In Parijs daalde vliegtuigbouwer Airbus 1,1 procent. De Verenigde Staten verhogen per 18 maart de importheffing op vliegtuigen van Europese makelij naar 15 procent. Alstom klom 2,9 procent. Het Franse concern bevestigde gesprekken te voeren met het Canadese Bombardier over een fusie van de treindivisies van beide bedrijven.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,0844. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 52,09 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 57,33 dollar per vat.