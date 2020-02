Justitie: beeld en geluid van 'professionele' bende Martien R.

Het Openbaar Ministerie beschikt over een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal dat is opgenomen in het kantoor in Oss van de veronderstelde misdaadbende van Martien R., die geldt als een kopstuk van de Brabantse georganiseerde criminaliteit. De politie luisterde R. en zijn vermeende handlangers langdurig af en volgens justitie is daardoor "een gedetailleerd beeld ontstaan" over hoe de "professionele" bende opereerde en hoe R. deze aanstuurde. Handel in harddrugs was de voornaamste activiteit van de bende, aldus het OM, maar ook werd volop gehandeld in vuurwapens.