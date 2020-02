VS: evacués uit Japan hebben coronavirus

De VS haalden zondag meer dan driehonderd burgers van het cruiseschip. "Tijdens het evacuatie-proces, nadat passagiers het schip hadden verlaten en naar het vliegveld vertrokken, kregen Amerikaanse functionarissen het bericht dat veertien passagiers, die twee tot drie dagen eerder waren getest, COVID-19 bleken te hebben", meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De toestellen met de evacués vertrokken zondag uit Japan en worden later verwacht in de VS. Daar moeten de Amerikanen weer in quarantaine. Passagiers die onderweg symptomen beginnen te vertonen en degenen die positief testen, worden op een "gepaste locatie" geïsoleerd en verzorgd.