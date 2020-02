Rechtbank begint aan strafzaak georganiseerde misdaad Brabant

Bij de rechtbank in Den Bosch vindt maandag een eerste inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen Martien R. en zes medeverdachten. R. (49) werd in november opgepakt tijdens een grootscheepse politieactie op een woonwagenkamp in Oss. De inval was een voorlopige climax van Operatie Alfa, een offensief van politie en justitie tegen de georganiseerde misdaad in Brabant. R. en zijn familie zouden daar een belangrijke rol in spelen. Het Openbaar Ministerie verdenkt R. en de zijnen onder meer van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en grootschalige drugshandel.