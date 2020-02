Tweede verhoorweek omstreden moskeeën van start

Onder andere de voormalig bestuursvoorzitter van de As-Soennah moskee en de voorzitter van de alFitrah moskee worden gehoord. De rechtbank heeft in totaal zes stichtingen bevolen de administratie en financiële gegevens aan de commissie over te dragen. De moskeeën die deze week worden gehoord, behoren daar ook toe.

Ook worden onder andere oud-burgemeester van Den Haag Pauline Krikke, burgemeester van Utrecht Jan van Zanen en de secretaris van de Islamitische Stichting Nederland gehoord.

In de eerste week kwamen deskundigen aan het woord. Er was veel te doen om de getuigenis van moskeebestuurder Hajer Harzi. Zij werd voor en na haar verhoor meerdere malen bedreigd. Zo werd ze in een video 'kafir' genoemd, wat ongelovige betekent. Ook wordt in die video gezegd dat een "kogel zo is besteld". Harzi heeft aangifte gedaan van de bedreigingen. De commissie zegt geschrokken te zijn van het verhaal.