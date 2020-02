Van drugssmokkel verdachte militair voor de rechter

Een 23-jarige militair uit Haarlem moet maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem verschijnen op verdenking van drugssmokkel. De man werd in september vorig jaar met 11 kilo cocaïne in zijn rugzak aangehouden aan boord van het schip de Zr. Ms. Johan de Witt in Curaçao. Bij een grote doorzoeking die daarop in Nederland volgde, werd nog eens 11 kilo cocaïne gevonden.