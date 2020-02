Een 19-jarige vrouw uit Neerkant die zondagochtend zwaargewond raakte bij een verkeersongeluk op de Meijelseweg in Heusden, is 's avonds in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Waarschijnlijk raakte de vrouw door een rukwind van de weg. Ze reed met haar auto tegen een boom.

De vrouw zat alleen in de auto. Het ongeluk gebeurde rond 9.00 uur 's ochtends.