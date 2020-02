Syrisch leger herovert tiental dorpen in noordwest Aleppo

Syrische staatsmedia melden dat de overheidstroepen nu het grootste deel van de provincie Aleppo op de rebellen hebben heroverd na een door de Russische luchtmacht gesteund groot offensief.

Volgens het observatorium hebben de troepen dertien dorpen en kleine steden ten noorden en noordwesten van de stad Aleppo in bezit genomen. Doel van het offensief is om de veiligheid in de tweede stad van Syrië, Aleppo, te versterken. De regering van president Bashar al-Assad heeft deze stad eind 2016 volledig heroverd op de opstandelingen, maar is nog steeds het doelwit van raketvuur.