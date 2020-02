Acht uit China gerepatrieerde Belgen uit quarantaine en naar huis

Acht Belgen die twee weken geleden in verband met het nieuwe coronavirus gerepatrieerd waren uit China en sindsdien in quarantaine verbleven in het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek, mochten zondag het ziekenhuis verlaten. Twee andere Belgen, die pas later gerepatrieerd werden, moeten nog een tijdje in quarantaine blijven.