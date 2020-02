De storm Dennis, die zondag over Groot-Brittannië trok, heeft zeker een leven geëist. Een man viel in een rivier in de plaats Ystradgynlais in het zuiden van Wales, aldus de politie. Hij werd later dood aangetroffen.

De storm trof het zuiden van dit deel van het land bijzonder hard. Mensen moesten met boten en helikopters uit huizen worden geëvacueerd vanwege het hoge water.