'Landen oliekartel OPEC onderschatten impact coronavirus'

Olieproducerende landen die zijn verenigd in oliekartel OPEC zijn te optimistisch over de wereldwijde vraag naar olie. Zeker nu het nieuwe coronavirus het Chinese openbare leven goeddeels heeft platgelegd, wat de vraag naar olie drukt. Dat concluderen analisten van Bloomberg.

De marktkenners analyseerden de prognoses van grote olie-agentschappen voor de eerste maanden van dit jaar. Daaruit komt naar voren dat het Covid-19-virus zeker impact heeft op de olievraag. Maar in welke mate, dat verschilt.

Het olieverbruik van China, een van de grootste gebruikers wereldwijd, daalt sterk. Zo blijven veel fabrieken gesloten en zijn er de nodige reisbeperkingen opgelegd. In grote steden als Shanghai en Peking is er bijvoorbeeld veel minder verkeer op de wegen. Ook vertrekken er veel minder vluchten vanaf Chinese luchthavens.

De OPEC is met zijn voorspelling van een gedaalde vraag met 400.000 vaten per dag het minst negatief. Het internationale energieagentschap IEA denkt dat de impact drie keer groter zal zijn, ook omdat China vorig jaar goed was voor meer dan driekwart van de groei van de wereldwijde vraag naar olie.