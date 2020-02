Lisa Ostermann winnaar Leids Cabaret Festival

Lisa Ostermann is de winnaar van het Leids Cabaret Festival. Zij sleepte zowel de vakjuryprijs, als de publieksprijs en studentenprijs in de wacht.

Ostermanns programma Wat de ander wil horen gaat over hoe prettig het is om te 'pleasen’. Ostermann had volgens de vakjury vanaf de eerste seconde iedereen in de ban. "Ze was creatief met taal, zang, rap, dans, humor en zelfs haar haar. Elke zin, elke blik, elk gebaar zat op de juiste plaats", aldus de vakjury.

De winnares nam het in de finale op tegen Thjum Arts en De Vriendendienst, die bestaat uit gitarist Peer Thielen en cabaretier Yuri Disseldorp. Woensdag 4 maart beginnen alle drie de finalisten hun tournee langs ruim veertig theaters in Nederland.

Het was de 42e editie van het Leids Cabaret Festival dat sinds 1978 een groot aantal topcabaretiers heeft voortgebracht. Gevestigde namen als Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Lebbis, Dolf Jansen, Sanne Wallis de Vries en Micha Wertheim begonnen hun carrière tijdens deze jaarlijkse competitie.