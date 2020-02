Britten kampen met overstromingen door storm Dennis

Op honderden plaatsen in Groot-Brittannië is sprake van overstromingen als gevolg van de storm Dennis en de zware regenval die daarmee gepaard gaat. Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Op veel plaatsen is de bodem nog verzadigd van water door storm Ciara en de regen van vorige week.

In het zuiden van Wales heeft het Britse KNMI een zeldzame code rood afgegeven. Daar kan het hoge water levensbedreigend worden doordat het snel stroomt en huizen en wegen onder water zet.

Luchtvaartmaatschappijen EasyJet en British Airways houden tientallen vluchten aan de grond.