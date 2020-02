Huishoudbeurs is al 75 edities 'een gezellig dagje uit'

Wat ooit begon als een vakbeurs met de nieuwste snufjes voor het schillen van aardappelen en naaimachines, is uitgegroeid tot een negendaags lifestyle-event waar vrouwen alles kunnen vinden wat hen bezighoudt. De Huishoudbeurs viert volgende week een feestelijke 75e editie in de RAI Amsterdam. Hoewel er in de afgelopen decennia veel is veranderd, is de belangrijkste reden voor een bezoek aan het evenement volgens beursmanager Nicole Babay onveranderd: "Een gezellig dagje uit".

De Huishoudbeurs, die komende zaterdag opent, is allang niet meer alleen voor huisvrouwen. "Je ziet nu veel meer lifestyle. Er komt steeds meer bij en er gaat eigenlijk niks af", zegt Babay. "We willen vrouwen op alle fronten bedienen, dus waar ze behoefte aan hebben. Ze moeten tegenwoordig honderd bordjes omhoog houden, qua werk, man, kinderen, sociaal leven en dan moet hun huis er ook nog leuk uitzien. Als die onderwerpen zijn hier te vinden. Maar er is ook van alles voor de vrouw zelf, om aan haar eigen ontwikkeling te werken en voor haar eigen ontspanning."

De beursmanager wil de komende jaren steeds meer losse evenementen naast de traditionele Huishoudbeurs opzetten, zoals nu al de Negenmaandenbeurs en het multiculturele Pasar Colours Festival. "Volgend jaar komen we met het Happy & Healthy Festival, over gezondheid voor body en mind." Op die manier licht de organisatie "wat hapjes Huishoudbeurs" eruit en gaat meer de diepte in, aldus Babay.

Online

Ook moet de Huishoudbeurs online meer een plek krijgen. "We hebben een grote Facebookcommunity en via onze app kun je nu al cadeautjes winnen die je op de beurs kunt ophalen. Daardoor begint de voorpret al online." De beursmanager verwacht dat ook het shoppen steeds meer naar het internet verplaatst, zodat de exposanten minder hoeven mee te slepen. Opvallende standhouder dit jaar is het onlangs als onlinewarenhuis teruggekeerde V&D.

Voor die exposanten is de beurs een goede inkomstenbron. "De omzet is in totaal zo'n 2 miljoen euro", weet Babay. Bezoekers geven volgens haar zo'n 100 euro uit per persoon. "96 procent geeft aan voor de gezelligheid te komen, maar je ziet vervolgens iedereen met tassen rondlopen. Het is net als met een dagje shoppen, dat is altijd leuker als je wat hebt gekocht dan wanneer je met lege handen naar huis gaat." Volgens haar speelt de sfeer op de beurs daarbij een belangrijke rol. "Je denkt bij alles wat je ziet, dat moet ik hebben. Achteraf bedenk je je dan vaak dat je het eigenlijk niet nodig had, maar een gezellig dagje uit was het wel."