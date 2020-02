Zestien vliegtuigen geland op nog gesloten baan Schiphol

Op Schiphol zijn in januari zestien vliegtuigen geland op een formeel nog gesloten Zwanenburgbaan. Dit vond plaats gedurende een periode van 25 minuten, meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). LVNL onderzoekt wat er precies is misgegaan.

Het voorval gebeurde op 18 januari. Alle betrokken partijen waren volgens LVNL op de hoogte van de voorgenomen ingebruikname van de Zwanenburgbaan. De baan was al geïnspecteerd en de baanverlichting met bijbehorende zogenoemde stopbars, die beschermen tegen het ongeautoriseerd oprijden van de baan, waren aangezet. Daardoor was er volgens LVNL geen sprake van botsingsgevaar.

LVNL moet volgens de procedure vanaf de verkeerstoren de luchthaven informeren over het tijdstip waarop zij een baan in gebruik willen nemen. Daarna inspecteert de luchthaven de baan. Als die inspectie is afgerond, vraagt LVNL formeel de ingebruikname van de baan aan.

LVNL heeft het voorval gemeld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid.