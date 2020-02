Omstander slaat agent met vuist in gezicht bij arrestatie

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in het Brabantse Roosendaal hun pepperspray en wapenstok moeten inzetten toen een groep van zo’n dertig omstanders zich ging bemoeien met een arrestatie. Een van die omstanders, een 28-jarige man uit Roosendaal, gaf daarbij een agent een vuistslag in zijn gezicht. De agent raakte gewond en moest naar een dokter, meldt de politie. De 28-jarige man is aangehouden.

De onrust in Roosendaal begon bij een vechtpartij op de Markt. Portiers riepen de hulp van de politie in. Agenten zagen dat een 22-jarige man een fiets boven zijn hoofd hield, vermoedelijk om die op het aanwezige publiek te gooien. De politie kwam in actie, waarop de 22-jarige richting het Emile van Loonpark vluchtte. Na een korte achtervolging wilden agenten hem aanhouden, toen de groep omstanders zich ermee ging bemoeien.

De politie moest een linie vormen om de groep in bedwang te krijgen. Behalve de 28- en 22-jarige mannen is ook een 24-jarige man uit Roosendaal aangehouden, die een vleesmes in zijn broekriem had. Het mes is in beslag genomen.