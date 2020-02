Rederij wil nieuwe test voor passagier met coronavirus

Het schip werd deze week toegelaten in Cambodja, nadat het de afgelopen twee weken was afgewezen door andere landen in de regio, zoals Japan en Thailand uit angst voor het longvirus. De passagiers werden aan boord regelmatig getest en daaruit kwam nooit naar voren dat iemand besmet was.

"De eerste resultaten zijn al openbaar gemaakt, maar die zijn voorbarig. We wachten op een tweede, bevestigende test", aldus de rederij in een verklaring. Cambodja heeft Maleisië om opheldering gevraagd, want uit de tests van dat land bleek dat niemand het virus had.

Aan boord van de Westerdam zaten 91 Nederlanders.