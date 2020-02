Lavrov vergelijkt spanningen met NAVO met Koude Oorlog

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de spanningen tussen Rusland en de NAVO vergeleken met de Koude Oorlog. "De toenemende spanningen, de uitbreiding van de militaire infrastructuur van de NAVO naar het oosten, het ongekende niveau van oefeningen aan de Russische grenzen, de stijgende defensiebudgetten, dit alles leidt tot onvoorspelbaarheid," zei Lavrov zaterdag tijdens de veiligheidsconferentie in München.

Lavrov: "In wezen wordt de structuur van de confrontatie met de Koude Oorlog nieuw leven ingeblazen." Aan de buitengrenzen van de NAVO met Rusland wordt sinds het begin van de Oekraïne-crisis in 2014 de militaire aanwezigheid aan beide kanten opgeschaald. Aanleiding was de annexatie van de Krim door Rusland.

Lavrov klaagde dat "er een barbarisatie is van internationale relaties die de leefomgeving van mensen belast".