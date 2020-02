Storm Dennis eist twee levens voor kust van Kent

Een jongen raakte volgens de nieuwszender Sky in de problemen op het water van Herne Bay, in de buurt van Canterbury. Het gaat mogelijk om een surfer. Een Maltezer tanker zond aan het begin van de dag een alarmsignaal uit omdat er een man overboord zou zijn geslagen. De lichamen van beide slachtoffers zijn geborgen.

Groot-Brittannië zet zich schrap voor wat de "perfecte storm" wordt genoemd, met windsnelheden tot 113 kilometer per uur. In korte tijd kan net zoveel regen vallen als anders in een maand, met plaatselijk tot 12 centimeter neerslag.