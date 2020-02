Onlinepetitie tegen 'virusgrappen' ruim 56.000 keer getekend

De onlinepetitie tegen racistische uitlatingen aan het adres van Aziatische Nederlanders vanwege het nieuwe coronavirus is al ruim 56.000 keer getekend. "Het voelt echt als een steun in de rug", laten de initiatiefnemers weten. Zij startten de petitie vorige week omdat ze dagelijks geconfronteerd worden met "zogenaamde grapjes en uitlatingen die niet kunnen" vanwege het besmettelijke virus, dat in China al aan zeker 1300 mensen het leven heeft gekost. De initiatiefnemers roepen de politiek op actie te ondernemen.