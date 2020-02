Chinese viceminister: epidemie zal snel voorbij zijn

China heeft er alle vertrouwen in dat de corona-epidemie snel voorbij zal zijn en stelt dat de invloed op de economie slechts van tijdelijke aard is. Dat zei de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, zaterdag op een veiligheidsconferentie in München. De Chinese economie zal zich volgens hem snel herstellen.