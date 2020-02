Noren skiën overdekt wegens warmere en kortere winters

Noren maken in een van de warmste winters in de geschiedenis de overstap naar overdekt skiën. Even buiten de Noorse hoofdstad Oslo is op een heuvel sneeuwhal Snø verrezen, waar nu een afdaling van 500 meter kan worden gemaakt op kunstmatige sneeuw. Rondom ligt bovendien een langlaufpiste van 1,5 kilometer.

Het werk is nog niet helemaal af, maar ski-liefhebbers vinden hun weg naar de skihal nu rondom de weiden groen zijn en er watervogels in de niet bevroren meren zwemmen. Binnen is het echter -2 tot -4 graden.

Enkele rijke Noorse investeerders en pensioenfondsen hebben het aangedurfd om deze ski-arena te bouwen in een land waar wat noordelijker populaire skigebieden zijn, zoals rond Lillehammer en Geilo. "De winters variëren meer dan wenselijk is", zegt directeur Morten Dybdahl van Snø . "Ze zijn korter en grilliger, daarom is er een markt voor een faciliteit als deze." De investeerders zeggen dat er 350.000 skiërs per jaar terecht kunnen.

De opening van de overdekte skihal valt samen met de warmste januarimaand in de 141 jaar dat de gemiddelde temperatuur in de wereld wordt bijgehouden, stelt het Amerikaanse weerinstituut National Oceanic and Atmospheric Administration. Ook in Noorwegen was het veel warmer dan gebruikelijk in de winter.