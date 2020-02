VS halen 380 passagiers van Diamond Princess op

De Verenigde Staten gaan 380 Amerikanen ophalen die momenteel vastzitten op het door het coronavirus getroffen cruiseschip Diamond Princess in Japan. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

De passagiers zullen op zijn vroegst zondag in de VS aankomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt twee vliegtuigen beschikbaar die de Amerikanen vanuit Japan terugvliegen.

Eerder deze week zijn al elf passagiers van 80 jaar of ouder van boord gehaald. Ook zij waren niet besmet, maar waren in slechte gezondheid of zaten in binnenhutten zonder ramen.

Het schip ligt al tien dagen afgesloten voor de Japanse kust bij de stad Yokohama, nadat bij een passagier het coronavirus was vastgesteld. Het had zo'n 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. 218 mensen raakten besmet op het schip, zij zijn eerder naar ziekenhuizen overgebracht.