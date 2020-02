Ajax kan landskampioen worden in AFAS Live

Ajax kan zaterdag weer landskampioen worden. In de eDivisie, de speciale competitie van de Eredivisie voor gamers, om precies te zijn. Voor de beslissende wedstrijden heeft de Eredivisie poppodium AFAS Live afgehuurd, tegenover de Johan Cruijff ArenA. Op een podium in de grote zaal spelen acht clubs om de landstitel in de game FIFA 20, met ongeveer 2000 toeschouwers op de tribunes. De wedstrijden zijn ook live te zien op YouTube.

Tijdens het reguliere seizoen staken Ajax en Heracles boven de rest uit. Zij beginnen dan ook als favorieten aan de dag. Ook FC Groningen, FC Utrecht, PSV, Willem II, ADO Den Haag en PEC Zwolle zijn nog in de race. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, benadrukt de eDivisie: "Op de finaledag moet je op één dag top presteren. Stel dat je slecht speelt, dan kan het zomaar zijn dat een andere club wint." Vorig jaar werd De Graafschap verrassend landskampioen.

Om de wedstrijden heen is een heel programma gebouwd. Zo is er een fanzone, waar bezoekers zelf FIFA 20 en andere games kunnen spelen. Ze kunnen het er opnemen tegen de professionele gamers uit de eDivisie.

Met de eDivisie willen de Eredivisieclubs jongeren achter hun scherm vandaan halen en de echte voetbalstadions in krijgen. De clubs hebben allemaal twee gamers onder contract. Een van hen speelt FIFA 20 op de Xbox One, de ander op de PlayStation 4. Zij spelen tegelijk tegen dezelfde tegenstander. Die scores worden bij elkaar opgeteld en dat is de einduitslag. Stel dat PEC Zwolle op de PlayStation met 5-1 van Ajax wint en op de Xbox One met 1-0, dan is de eindstand van de wedstrijd 6-1. De gamers kunnen elke beschikbare speler in FIFA 20 opstellen. Het is dus mogelijk om Lionel Messi en Diego Maradona samen in het shirt van PEC Zwolle te zien.

De finale begint zaterdag om 20.00 uur. De landskampioen wint 25.000 euro en een kampioensschaal. Ook krijgen de gamers punten voor de wereldranglijst. Daarmee kunnen ze zich plaatsen voor het officiële WK, de FIFA eWorld Cup.