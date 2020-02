Opnieuw 39 gevallen coronavirus op cruiseschip bij Japan

"Van de 53 nieuwe testresultaten waren er 39 positief", zei de minister. "Van vier personen is de situatie ernstig." Onder de nieuwe gevallen bevindt zich volgens de minister ook een quarantaine-medewerker.

De Diamond Princess heeft ongeveer 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. De reizigers zitten sinds 3 februari vast, nadat bij een reiziger die in Hongkong van boord was gegaan het longvirus was vastgesteld. De verwachting is dat de opvarenden op het cruiseschip nog tot 19 februari in quarantaine blijven.