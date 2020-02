Defensie heeft 'grote aarzelingen' over verhuizing mariniers

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft Zeeuwse bestuurders laten weten "grote aarzelingen" te hebben over de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen. Zeeland vindt het "teleurstellend" en richt zich nu tot het kabinet.

Visser heeft in een "open gesprek" uitgebreid toegelicht waarom ze twijfelt aan de verhuizing. Volgens de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde heeft de bewindsvrouw letterlijk gezegd "Defensie wil niet naar Vlissingen". Ze zei tegelijk dat het besluit bij het kabinet ligt.

Daarom gaan de Zeeuwen nu een brief aan het kabinet schrijven waarin zij vragen hoe het verder moet. Ze zeggen niets nieuws in het gesprek te hebben gehoord van Visser. Die wil voor 1 april een besluit nemen over de verhuizing van de 1800 mariniers.

De grote uitstroom van mariniers heeft het kabinet aan het twijfelen gebracht over de verhuizing van Doorn naar Vlissingen.