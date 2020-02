Portugal bevriest bankrekeningen van 'rijkste vrouw van Afrika'

Portugal heeft de bankrekeningen bevroren van de Angolese zakenvrouw Isabel dos Santos, die in haar thuisland wordt beschuldigd van verduistering en witwassen. De maatregel is genomen op verzoek van de Angolese autoriteiten. Het Afrikaanse land hoopt op hulp van zijn vroegere koloniale overheerser bij de berechting van Dos Santos, omdat zij daar veel bezittingen heeft.

Dos Santos is de dochter van de voormalige president van Angola, José Eduardo dos Santos, die van 1979 tot in 2017 over het land heerste. Hij maakte zijn dochter onder meer begin 2017 de baas bij staatsoliebedrijf Sonangol.

In totaal zou Dos Santos circa 2 miljard euro hebben vergaard dankzij verduistering, corruptie en vriendjespolitiek. Aangenomen wordt dat ze de rijkste vrouw van Afrika was. Zelf ontkent ze schuldig te zijn en zegt dat ze haar vermogen heeft verdiend door hard te werken. De 46-jarige Dos Santos woont in Londen en heeft onder andere brievenbusfirma's in Nederland waarmee ze haar internationale zaken regelt.