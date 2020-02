Venezolaanse oppositieleider keert terug naar thuisland

Ondanks een reisverbod dat hem was opgelegd, vertrok Guaidó in januari voor onder andere een bezoek aan Washington, waar hij de State of the Union-toespraak bijwoonde van president Donald Trump. Ook was hij bij het World Economic Forum in Davos (Zwitserland).

Guaidó wordt door meer dan vijftig landen (waaronder Nederland) erkend als de legitieme leider van het land, hoewel de socialistische president Nicolas Maduro feitelijk aan de macht is. Maduro wordt verantwoordelijk gehouden voor de economische ineenstorting van de ooit welvarende olienatie en is beschuldigd van corruptie en mensenrechtenschendingen. Hij noemt Guaidó een Amerikaanse marionet die hem via een coup wil verdrijven.