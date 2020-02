Warenhuisketen De Bijenkorf breidt verder uit over de grens. Het Nederlandse bedrijf opent dit najaar webshops voor Franstalig België, Frankrijk en Oostenrijk.

Net als de eerdere Vlaamse en Duitse webwinkels bieden de Franse en Oostenrijkse Bijenkorf een breed assortiment. Denk onder meer aan kleding, cosmetica, accessoires, reizen en woonartikelen, met meer dan duizend merken. "Dit is een logische stap na de succesvolle online-uitrol in België en Duitsland", zegt topman Giovanni Colauto in een toelichting.