Voor het eerst in Noord-Ierland homohuwelijk gesloten

In Noord-Ierland trouwde dinsdag voor het eerst een homostel. De 26-jarige Robyn Peoples en 27-jarige Sharni Edwards gaven elkaar in de plaats Carrickfergus het jawoord. De vrouwen hebben de achternaam Peoples-Edwards aangenomen.

"Dit betekent alles voor ons. Om getrouwd te zijn. Dit is mijn vrouw. Ik kan eindelijk zeggen dat dit mijn vrouw is", glunderde Peoples na de ceremonie. Zo'n vijftig vrienden en familieleden waren aanwezig bij het huwelijk van de vrouwen, die zich verloofden tijdens een trip naar Parijs. Daar gingen ze naar een concert van Ariana Grande.

Mensen met hetzelfde geslacht kunnen al langer trouwen in andere delen van het Verenigd Koninkrijk, dat ook bestaat uit Engeland, Schotland en Wales. Het nationale parlement in Londen legaliseerde het homohuwelijk uiteindelijk ook in Noord-Ierland toen dat gebied door een politieke crisis zonder bestuur zat.