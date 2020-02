Nederlanders vinden robot voor micro-operatie uit

Operatierobots worden al wel gebruikt, maar een robot waarmee dergelijke microchirurgie kan worden uitgevoerd bestond tot voor kort niet. Plastisch chirurgen van het Maastricht UMC+, technici van TU Eindhoven en het bedrijf Microsure vonden de 'MUSA-robot’ uit, die minimale trillingen van de doktershand kan wegfilteren.

Supermicrochirurgie is nodig bij de allerkleinste vaten (met een diameter van 0,3 - 0,8 millimeter), bijvoorbeeld om lymfoedeem of vochtophoping in de armen te verminderen. Dan worden lymfevaatjes gekoppeld aan zeer kleine bloedvaatjes om zo het overtollige lymfevocht af te voeren, in de hoop dat de patiënt geen armkousen meer nodig heeft.

Mijlpaal

Maastrichtse artsen en wetenschappers testten de methode met twintig patiënten, aldus plastisch chirurg Tom van Mulken tegen het ANP. Twaalf werden met de hand geholpen (door een landelijke expert in deze operaties) en acht met de robot. De ingrepen bleken even veilig en resultaten even goed. Omdat genoemde operatie meteen de allermoeilijkste is, bestaat er volgens hem nu ook goede hoop dat er met de MUSA straks ook beter andere kleine bloedvaten en zenuwen kunnen worden gehecht en bijvoorbeeld vingertopjes kunnen worden teruggeplaatst.

De onderzoekers zijn er nog niet, zeggen ze, maar de bevindingen zijn een mijlpaal en een stap in de verdere ontwikkeling van operatierobots speciaal voor (super)microchirurgische ingrepen. Nader onderzoek, ook internationaal en bij andere operaties zoals bij handchirurgie, moet nog meer duidelijkheid brengen over de toepassingen.