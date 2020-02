Marie-Louise Stheins speelt ex van Marc Dutroux

Actrice Marie-Louise Stheins gaat Michelle Martin spelen, ooit geliefde en medeplichtige van Marc Dutroux, de Belg die meisjes ontvoerde, in een kelder opsloot en ze bijna allemaal de dood in dreef. De Theo d’or- en Gouden Kalf- winnares geeft Martin gestalte bij Het Zuidelijk Toneel, in een bewerking van het boek De vrouw die de honden eten gaf van Kristien Hemmerechts.

Julie Van den Berghe doet de regie van het stuk, dat op 3 april in première gaat in Eindhoven. "Met het boek als startpunt doken zij in de krochten van het verleden en met name de rechtszaak van Martin. Samen spitten ze gerechtsverslagen, politierapporten en alle beschikbare informatie van de zaak Dutroux door", aldus een woordvoerster van het gezelschap over de voorbereidingen van de toneelspeelster en de regisseuse.

De zaak-Dutroux deed België op de grondvesten schudden en Martin wordt in het land nog altijd tot op het bot gehaat. Bij het boek werd dan ook de vraag gesteld of Hemmerechts niet iets teveel begrip opbracht voor de misdadigster.