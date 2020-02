Topman Heineken vertrekt na 15 jaar leiding

Heineken-topman Jean-François van Boxmeer kondigt zijn vertrek aan. Hij stond de afgelopen vijftien jaar aan het hoofd van de biergigant. Van Boxmeer draagt per 1 juni het stokje over aan Dolf van den Brink, die nu nog de activiteiten van de brouwer in Azië leidt.

Van Boxmeer werkte sinds 1984 bij Heineken, waar hij begon als trainee. In 2001 trad hij toe tot het bestuur van de bierbrouwer. Vier jaar later werd hij benoemd tot bestuursvoorzitter van het bedrijf.