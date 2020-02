Randstad verliest op groengekleurd Damrak

Uitzendconcern Randstad was dinsdag een van de weinige verliezers bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van het bedrijf. Het algehele beurssentiment was wel positief. Elders in Europa gaven meer grote bedrijven een kijkje in de boeken. Ook hielden de financiële markten de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China scherp in de gaten.