Onderzoek naar dood jongen (11) in zwembad Lemmer

De politie onderzoekt de dood van de 11-jarige jongen vorige week in een zwembad in Lemmer (Friesland). Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag na berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Het slachtoffer kwam uit het Friese Balk, maakte de politie eerder bekend.

De precieze toedracht is onduidelijk, maar volgens de politie raakte de jongen donderdag "enige tijd onder water". Omstanders haalden het kind uit het zwembad, waarna hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later.

Het OM laat weten "dat het nu zaak is gedetailleerd in kaart te brengen wat er is gebeurd".