Eerste Kamer wil zichzelf niet afschaffen

Hij kwam met het plan tijdens een discussie over de toekomst van het parlement, dat bestaat uit Tweede en de kleinere Eerste Kamer (senaat). Voorstanders van opheffing twijfelen over het nut van de senaat, die zelfs overbodig wordt genoemd.

Hoewel partijen regelmatig stellen dat de politiek wel zonder Eerste Kamer kan, komen stemmingen hierover niet vaak voor. In 2008 werd in de Tweede Kamer een oproep van PVV'er Hero Brinkman verworpen.

Om de senaat af te schaffen, is in beide Kamers uiteindelijk een tweederdemeerderheid vereist. De Eerste Kamer, die in principe een keer per week vergadert, buigt zich over wetsvoorstellen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen.