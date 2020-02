NAVO-topman wil trainingsmissie Irak snel hervatten

De NAVO wil de trainingsmissie in Irak zo snel mogelijk hervatten en overlegt daarover met de regering in Bagdad, zei topman Jens Stoltenberg dinsdag. De missie van ongeveer vijfhonderd man werd begin vorige maand stilgelegd nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood met een droneaanval.

De operaties van de door de VS geleide anti-IS-coalitie in Irak zijn ook op een lager pitje gezet. Beide missies hebben volgens Stoltenberg opmerkelijke successen geboekt. "Maar we kunnen meer doen. Training van lokale troepen is een van de beste middelen in de strijd tegen terrorisme." De Amerikaanse president Trump heeft bondgenoten gevraagd actiever te worden in het Midden-Oosten.

Hervatting van de NAVO-missie is wel afhankelijk van een uitnodiging van de Iraakse regering, benadrukte Stoltenberg. Er ligt een plan om beide missies nader tot elkaar te brengen, zodat meer Iraakse strijdkrachten kunnen worden opgeleid. Bij overleg van de ministers van Defensie van de NAVO-landen, woensdag en donderdag in Brussel, staat Irak op de agenda.

Nederland draagt met twee militairen en vier civiele experts bij aan de NAVO-missie en levert enkele tientallen mensen aan de anti-IS-coalitie in Irak.