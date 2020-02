'Eind stijging wereldwijde CO2-uitstoot door energieproductie'

De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide door energieproductie is vorig jaar vrijwel tot staan gebracht. De uitstoot bedroeg 33,3 miljard ton over 2019 tegenover 33,1 gigaton in 2018, laat het Internationaal Energieagentschap (IEA) dinsdag weten.

De stilstand trad in terwijl de wereldeconomie groeide. Omdat rijke landen meer gebruikmaakten van duurzame energiebronnen en van kolen overstapten op aardgas, stagneerde de uitstoot. Het IEA noemt als overige verklaringen zachter weer en minder groei van opkomende markten.

De uitstoot door EU-lidstaten nam af met 5 procent. In de Verenigde Staten was de daling 2,9 procent en werd 15 procent minder energie gewonnen uit kolen. Japan stootte 4,3 procent minder koolstofdioxide uit. De toename van CO2-uitstoot in ontwikkelingslanden komt voor 80 procent op Aziatische rekening. Vooral in Azië blijft de vraag naar kolen hoog.

In China werd de toename van de uitstoot getemperd door tegenvallende economische groei en meer gebruik van duurzame energie en kernenergie. India had te maken met een bescheiden afname, die teniet werd gedaan door een toegenomen uitstoot als gevolg van transport.