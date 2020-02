Johnson neemt kabinet op de schop

De wijziging van het kabinet wordt al weken verwacht. Johnson volgde vorig jaar zijn partijgenoot Theresa May op als premier. Hij boekte later een monsterzege bij de verkiezingen in december en loodste zijn land een maand later de EU uit. Dat heeft zijn positie veel sterker gemaakt.

In Britse media wordt al volop gespeculeerd over welke ministers in de gevarenzone zitten. De rechterhand van Johnson, Dominic Cummings, gooide vrijdag olie op het vuur tijdens een bijeenkomst met topadviseurs van ministers, die hun baan dreigen te verliezen als hun bazen worden ontslagen. Cummings zou volgens The Guardian hebben gezegd dat hij "de helft van jullie volgende week weer zie".

Jacob Rees-Mogg

De belangrijke ministers Priti Patel (Binnenlandse Zaken), Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) en Sajid Javid (Financiën) hoeven vermoedelijk niet te vrezen voor hun baan. De positie van brexithardliner Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, lijkt minder zeker.

Rees-Mogg kreeg vorig jaar een storm aan kritiek over zich heen na uitspraken over de verwoestende Grenfell-brand in Londen. Hij suggereerde tijdens een radio-interview dat mensen met "gezond verstand" het brandende gebouw zouden hebben verlaten, in plaats van te wachten op de brandweer.