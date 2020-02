Amerikaans cruisebedrijf beëindigt verbod voor Chinese reizigers

Die ingrijpende maatregel nam Royal Caribbean Cruises naar eigen zeggen omdat veel havens Chinese cruisegasten op het laatste moment de toegang weigerden. De maatschappij was daarom bang nergens meer te kunnen aanmeren. Nu zou het beleid van overheden zodanig zijn verhelderd dat het verbod voor reizigers uit China, Hongkong of Macau niet meer nodig is.

Mensen die in de vijftien dagen voor vertrek in China, Hongkong of Macau zijn geweest, mogen nog altijd niet mee met cruises van de Amerikaanse maatschappij. Dat geldt ook voor reizigers die in hetzelfde tijdsbestek contact hebben gehad met mensen die in die drie regio's zijn geweest.