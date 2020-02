Mogelijk derde storm op komst

Nederland krijgt mogelijk te maken met de derde storm in een week. Dat meldt Weeronline. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag gaat het flink waaien en aan de kust wordt het dan stormachtig. In het noordwesten wordt windkracht 9 verwacht met windstoten tot 100 kilometer per uur.

De storm met de naam Dennis ontstaat vrijdag voor de kust van Canada en trekt dan richting Europa. Groot-Brittannië en Ierland kunnen zich opmaken voor heftig weer in het weekend. Vooral de kustgebieden van Ierland en het westen van Schotland, Wales en Engeland krijgen te maken met windkracht 10 en dat betekent een zware storm.

Of het in Nederland ook tot een officiële storm komt, is nog afwachten. Daarvoor moet een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten worden. Die kans is aanwezig, maar met 20 tot 30 procent niet heel erg groot. Drie stormen in een week tijd is bijzonder. Twee stormen in een week komen vaker voor, maar zeker niet elk jaar.

Zondag neemt de wind iets af, maar is er nog wel sprake van een harde tot stormachtige wind. In de nacht naar maandag kan de wind weer iets kan aantrekken. Maandag overdag wordt het dan een stuk rustiger en blijft dat ook zo.