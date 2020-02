We krijgen toch nog wat sneeuw deze winter

Veel mensen hebben deze zachte winter nog geen sneeuw gezien, maar daar lijkt verandering in te komen. Donderdag trekt vanuit het zuidwesten een neerslaggebied het land in waarbij er ook kans is op natte sneeuw, meldt Weeronline. Vooral in het midden, oosten en noordoosten wordt het mogelijk tijdelijk wit.

Sneeuw is een zeldzaamheid deze winter. Het lijkt erop dat donderdag meer sneeuw gaat vallen dan de hele winter bij elkaar. Er is tot nu toe slechts wat sneeuw gevallen in de Limburgse heuvels en in Groningen. Ook tijdens de winterse buien deze week zijn her en der sneeuwvlokken gespot, maar bij de meeste buien viel hagel.

Vooral de hogere gebieden, zoals de Veluwe en de Sallandse heuvelrug, maken kans op een kortstondige witte wereld, maar ook op het gras en de auto’s kan de sneeuw blijven liggen. Op wegen blijft de sneeuw een stuk moeilijker liggen, maar als er veel valt is tijdelijke gladheid niet geheel uitgesloten.