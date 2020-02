NS: elke 5 minuten trein naar Formule 1 in Zandvoort

Tijdens het Formule 1-weekeinde in mei laten de Nederlandse Spoorwegen zeker elke 5 minuten in beide richtingen een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.

De NS verwacht dat weekeinde van de Grand Prix per dag 50.000 extra reizigers. Om die goed op te vangen en op weg naar het circuit te helpen, worden honderden extra medewerkers ingezet.

Het is voor het eerst dat de NS zoveel treinen op dezelfde lijn laat rijden. Nu rijden er twee treinen per uur naar Zandvoort. Het station heeft doorgaans ongeveer 5700 in- en uitstappers per dag, meldt de NS.