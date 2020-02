Iraniërs vieren 41e jaar Islamitische Revolutie

Tienduizenden Iraniërs zijn dinsdagochtend in de hoofdstad Teheran en andere steden de straat opgegaan om de 41e verjaardag van de Islamitische Revolutie te vieren. Naast Iraanse vlaggen en portretten van ayatollah Khomeini, de leider van de revolutie, zijn spandoeken en borden met de teksten "Dood aan Amerika" en "We zullen weerstand houden tot het einde" te zien.

Iran en de Verenigde Staten staan sinds 1979 op gespannen voet met elkaar, toen een groep Iraanse studenten in naam van de revolutie Amerikaanse diplomaten en burgers 444 dagen in gijzeling hield in de ambassade. De spanningen tussen beide landen bereikten vorige maand een hoogtepunt nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani was gedood door een Amerikaanse raket. Dagen later nam Iran wraak door raketaanvallen uit te voeren op Amerikaanse legerbases in Irak.

De viering van de Islamitische Revolutie op 11 februari markeert de dag dat het regime van de sjah instortte in 1979 en ayatollah Khomeini de macht greep. Als onderdeel van de viering worden raketten geshowd.

Vorige maand waren in Teheran nog studentenprotesten tegen de regering. Die protesten volgden nadat Iran had toegegeven per ongeluk een Oekraïense passagiersvliegtuig neer te hebben gehaald.