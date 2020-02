App helpt slechtziende treinreiziger

Blinden en slechtzienden kunnen via een speciale app achterhalen of hun trein vertraging heeft of bijvoorbeeld van een ander perron vertrekt. Deze zogeheten NS-Perronwijzer kan de informatie in extra grote letters tonen of voorlezen wat op de borden boven de perrons staat. Die informatie kunnen mensen met een visuele beperking nu vaak niet of moeilijk ontcijferen.